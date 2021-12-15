2022 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS tarihi ne zaman?

Gelecekte memur olarak hizmet vermek isteyen binlerce aday 2022 KPSS tarihinin açıklanmasını bekliyordu. Beklenen tarih, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2022 Yılı Sınav Takviminin açıklanmasıyla belli oldu. Yeni yıl öncesinde ÖSYM sınav takviminin yayımlandığını ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu.

Yayımlanan takvime göre, 2022 KPSS başvuru işlemleri 24 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 6 Haziran 2022 tarihine kadar sürecek. KPSS'nin ilk oturunu olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak. KPSS Alan Bilgisi ise sınavları ise 7-8 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Lisans düzeyindeki KPSS'nin ardından ise KPSS Ön Lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları yapılacak. KPSS Ön Lisans 2 Ekim 2022'de, KPSS Ortaöğretim ise 6 Kasım 2022'de yapılacak. DHBT ise 27 Kasım 2022'de gerçekleştirilecek.