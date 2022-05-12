2022 LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

LGS sınav yerleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Eğitimine lisede devam edecek öğrenciler, hedefledikleri okullarda eğitimlerini sürdürmek için 5 Haziran 2022 Pazar günü sınava katılacak. İki oturumda yapılacak sınavın ilk oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.

LGS kılavuzunda yer alan bilgiye göre, LGS sınav giriş belgesi, 27 Mayıs 2022 Cuma gününden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden erişime açılacak. Belgelerin erişime açılması ile birlikte sınava girecek öğrenciler LGS sınav yerlerini öğrenme fırsatı bulacak.

Sınav giriş belgeleri, e-Okul'da yayımlanmasının ardından okul müdürlükleri tarafından mühürlenerek öğrencilere teslim edilecek. Öğrenciler LGS sınav giriş belgesi ile 5 Haziran'da yapılacak sınava katılabilecek.

LGS sonuçları ise 30 Haziran 2022'de duyurulacak. Öğrenciler LGS sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden erişebilecek.