2022 YKS başvuru tarihi sona eriyor! İşte YKS geç başvuru tarihi ve sınav ücreti

YKS başvuru süreci, önümüzdeki eğitim yılında üniversitelerin lisans ve ön lisans bölümlerinde eğitimine devam edecek öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bir süreç oldu. 11 Şubat 2022 tarihinde başlayan YKS başvuru tarihi, bugün itibariyle sona eriyor. Adaylar bu akşam saat 23.59'a kadar başvuru işlemlerini yapabilecek ancak bu sürenin tamamlanmasıyla birlikte YKS başvuru tarihi sona ermiş olacak.

Çeşitli nedenlerle henüz başvuru yapmayan adaylar ise YKS başvuru tarihlerinin tamamlanması nedeniyle geç başvuru sürecini beklemek zorunda kalacak. YKS geç başvuru işlemleri 16-17 Mart 2022 tarihlerinde yapılacak. Normal başvuru sürecinde 115 lira olan YKS başvuru ücreti, geç başvuru tarihlerinde ise 345 lira olacak.

YKS başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar YKS başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden yapabiliyor. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giren adaylar, 'Başvuru Sürecindeki Sınavlar' seçeneğinden YKS başvurularını tamamlayabiliyor. Sınav başvurularının yanı sıra sınav ücretleri de ÖSYM sistemi üzerinden ödenebiliyor.

Adaylar geç başvuru sürecinde de başvurularını ÖSYM AİS üzerinden yapabilecek ve sınav ücretlerini de bu platform üzerinden ödeyebilecek.

Başvuru ve sınava girişte HES kodu istenmeyecek

ÖSYM sınavlarına başvuru sürecinde ve sınav binasına girişlerde uygulanan HES kodu zorunluluğu sona erdi. Konu hakkında Twitter'dan açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Değerli adaylarımız, Sağlık Bakanlığının almış olduğu karar doğrultusunda sınav başvurularında zorunlu olan HES kodunun Aday İşlemleri Sisteminden (http://ais.osym.gov.tr) kaldırılmasıyla ilgili gerekli güncelleme işlemlerini tamamlamak üzereyiz. Başvuru sistemlerimizin güncelleme çalışmaları gün içinde tamamlanacaktır. Artık sınav başvurularında HES kodu istenmeyecek ve adaylarımız sınav başvurularını HES kodu girmeden gerçekleştirebilecektir.

Başvurularınızın hayırlı olmasını temenni eder, şimdiden başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.