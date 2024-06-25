2024-YÖKDİL/2 başvuruları başladı mı? YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır, tarihleri ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) başvuruları başladı.

2024-YÖKDİL/2 sınavı başvuru tarihleri

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 11 Ağustos'tak sınav için bugün başlayan başvurular 2 Temmuz'a kadar sürecek.

2024-YÖKDİL/2 sınavına nasıl başvurulur?

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sınavın kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.