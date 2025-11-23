2025-ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ÖSYM, bugün yapılan 2025-ALES/3 sınavına ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarını yayımladı. Kitapçığın yüzde 10’luk bölümü kamuoyuna açılırken, sınava giren adaylar tüm sorulara 10 gün boyunca "ais.osym.gov.tr" üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişebilecek. Soru kitapçığının görüntüleme süreci 3 Aralık'ta sona erecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/3) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan duyuruda, bugün gerçekleştirilen sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'luk bölümünün erişime açıldığı belirtildi.
Erişim süresi 10 gün olarak belirlendi
Sınava katılan adaylar, soru kitapçığının tamamını "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle görüntüleyebilecek.
Temel soru kitapçığının görüntülenmesi 3 Aralık tarihinde sona erecek.