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2026-KPSS lisans sonuçları açıklandı: Sonuçlar nasıl sorgulanıyor?

ÖSYM, 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden erişebilecek.

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KPSS sonuçları açıklandı mı? 2026 KPSS Lisans sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarına ilişkin sonuçlar açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül'de uygulanan 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 12-13 Eylül'de uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 7 Ekim saat 06.00'dan itibaren ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA