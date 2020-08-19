21 Eylül'de okullar nasıl açılacak? Okullar açılacak mı?

19 Ağustos 2020

Aralık 2019'dan bu yana yayılan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs eğitim sürecini de olumsuz etkiledi. Geride kalan eğitim-öğretim yılının uzaktan eğitim ile tamamlanmasının ardından veliler ve öğrenciler, "Okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların açılacağı tarihi duyurmasına rağmen son dönemdeki vaka sayılarında yaşanan artışın ardından okullar konusunda bir değişikliğin olup olmadığını araştırıyor.

Bakan Selçuk'tan okul açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açıklanması konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, okulları 21 Eylül'de açma çabasında olduklarını söyledi.

Eğitim konusunda tüm ayrıntıları düşündüklerini ifade eden Bakan Selçuk, "Okulun hangi mekanda ne yapacağız nasıl yapacağız öğretmenler neye dikkat edecek, okul yöneticilerin alması gereken önlemler nelerdir, servis araçları için alınması gereken önlemler nelerdir... Tüm bunları ayrıntılı olarak ortaya koyup simülasyonlarını yaptık." dedi.

Denetmenlerin bu süreçte okulları denetleyeceğini ifade eden, "2000 denetmenin eğitimi söz konusu oldu, eğitimlerini aldılar. 2000 denetmen okulların hazır olup olmadığı konusunda, hangi tedbirlerin alındığı, hangi okulların ne ihtiyacı olduğu konusunda belirli kontrol listeleri dayalı olarak da ortaya koyuyorlar. Hazır olan okullarımız için de böyle bir belge düzenlememiz söz konusu. ifadelerini kullandı. Okulların öz değerlendirme yapmasını istiyoruz. Olası tüm koşullara göre planlamamız hazır. Çocuklarımızın sağlığını biz önemsedikçe velilerimizin de okullara olan güvenini artacağına eminiz."

Bakan Selçuk okulların temiz olmasının yeterli olmadığını belirtirken, "Devamlılık söz konusu. okulun sürekli olarak temiz kalması hususunda bir takım çalışmalar da yapılıyor alt yapısı hazırlanıyor. Bunu takip etmek için bir yazılım hazırladık. Bakanlık olarak bu çalışmalar zaten bizim görevimiz. Bu toplumsal da bir mesele. Bu toplumun tamamının üstlenmesi gereken bir mesele. Okullara sadece 'eksiğiniz var' demek değil bu eksiğini nasıl giderileceği konusunda onlara yardım da söz konusu. Dezenfektan ve maske temini de söz konusu. Uzaktan eğitimle ilgili toplantımız olacak. Mekansal ve müfredat olarak bir seyretmeden bahsediyoruz. Çocuklarımız açısından da bir seyreltme söz konusu. Bunun oranı, miktarı, zamanı nasıl olacak tüm bunları zaman gösterecek. Biz şu kademelerde riskin olmadığı söylenirse biz o kademelerde açarız. Önemli olan ilkesel olarak çocuklarımızın mesafelerine uygun ve öğretmenlerimizin sıkıntı yaşamayacağı şekilde müfredatın ön görülen zaman dilimlerine sığacak bir seyreltmeden söz ediyoruz."

Bakan Ziya Selçuk binlerce oyunun listesini çıkardıklarını belirtti. Selçuk, "Bizim kültürümüzde oyunlar inanılmaz zengin. Bütün bunlarla ilgili binlerce oyunun listesini çıkardık. Sonra bu oyunların içinde seçim yaptık. Çok yakın temas gerektirmeyen oyunları seçip temassız oyunlar kitapçığı hazırladık. Bu şu anda hazır ve bütün öğretmenlerimize verebileceğimiz bir döküman haline geldi. (Uzaktan eğitim) Altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var, mecralar var. Onlarla ilgili alınması gereken tedbirleri çalışıyoruz."