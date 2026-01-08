308 bin üniversite öğrencisinin kaydı silindi

Yunanistan’daki yükseköğretim kurumlarında öğrenci kayıtlarının temizlenmesine yönelik sürecin ilk aşaması 31 Aralık itibarıyla tamamlandı. Dört yıllık lisans programlarına 2017 öncesinde kayıt yaptırmış, ancak öğrenim süresini uzatmaya ilişkin yasal şartları karşılamayan pasif öğrenciler sistemden çıkarıldı. Kurumlardan derlenen verilere göre toplam 308 bin 605 öğrenci kaydı silindi.

Yetkililer, düzenlemenin kapıları kapatmak değil; güvenilir, planlı ve aktif öğrenciyi merkeze alan bir yükseköğretim sistemi kurmak olduğunu vurguluyor. Pasif kayıtların temizlenmesiyle Yunanistan’da kamu üniversitelerinin daha şeffaf, verimli ve çağdaş bir yapıya kavuşması bekleniyor.