392 bin adayın girdiği MEB-AGS'de puan hesaplama hatası

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Öğretmen olmak isteyen üniversite mezunları için yalnızca merkezi sınavda başarılı olmak artık yeterli değil.

Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) hayata geçirdiği yeni sistem, öğretmen adaylarının mesleğe giriş sürecini değiştirdi. Akademiye kabul, hazırlık eğitimi ve değerlendirme aşamalarından oluşan uygulama tartışılırken, 2026 MEB-AGS sonuçlarında yaşanan puan hesaplama hatası da gündeme geldi.

MEB-AGS sınavında ne oldu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın sonuçları 26 Ağustos 2026'da açıklandı.

Ancak ÖSYM, sınav puanlarının hesaplanmasında 2026 yılı yerine 2025 yılına ait soru ağırlıklarının kullanıldığını duyurdu.

Kurumun açıklamasına göre adayların doğru ve yanlış cevap sayılarında herhangi bir hata bulunmuyordu. Sorun, puan hesaplamasında kullanılan ağırlıklardan kaynaklanıyordu.

Hatanın tespit edilmesinin ardından sınav puanları yeniden hesaplandı ve güncellenmiş sonuçlar adayların erişimine açıldı.

MEB-AGS'ye 391 bin 906 kişi başvurdu

2026 yılında düzenlenen MEB-AGS'ye toplam 391 bin 906 aday başvurdu.

Yüz binlerce öğretmen adayını ilgilendiren sınav, Millî Eğitim Akademisine kabul sürecinin temel aşamalarından birini oluşturuyor.

Ancak sınavdan yeterli puanı almak, doğrudan öğretmen olarak atanma hakkı sağlamıyor.

Adayların Akademiye kabul edilebilmesi için sınav sonuçlarının yanı sıra belirlenen kontenjanlar ve ilgili mevzuatta yer alan koşullar da dikkate alınıyor.

Öğretmen olmak için Akademi eğitimi şart

Yeni öğretmen yetiştirme sisteminde, üniversite eğitimini tamamlayan adayların mesleğe giriş süreci Millî Eğitim Akademisi üzerinden yürütülüyor.

MEB-AGS sonuçlarına göre Akademiye kabul edilen adaylar, teorik ve uygulamalı mesleki hazırlık eğitimine katılıyor.

Bu eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, mevzuatta belirtilen şartları karşılamaları hâlinde sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilebiliyor.

Böylece öğretmenlik mesleğine girişte üniversite mezuniyeti ve merkezi sınavın ardından yeni bir eğitim ve değerlendirme aşaması uygulanıyor.

KPSS yerine MEB-AGS sistemi nasıl işliyor?

Öğretmen adaylarının seçilmesinde daha önce ağırlıklı olarak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları kullanılıyordu.

Yeni sistemde ise Millî Eğitim Akademisine kabul için MEB-AGS esas alınıyor.

Adayların puanlarının belirlenmesinde branşlarına göre Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) veya yabancı dil sınavı sonuçları da değerlendirmeye katılabiliyor.

Akademiye kabul edilen adayların hazırlık eğitimini başarıyla tamamlaması gerekiyor.

Dolayısıyla yeni uygulama, öğretmen adaylarının yalnızca sınav performansını değil, Akademideki eğitim sürecini de mesleğe girişin bir parçası hâline getiriyor.

Millî Eğitim Akademisi neden tartışılıyor?

Millî Eğitim Bakanlığı, Akademi sistemini öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini geliştirmeyi ve uygulamalı eğitimi güçlendirmeyi amaçlayan bir model olarak değerlendiriyor.

Buna karşılık eğitim sendikaları, öğretmenlik eğitimi almış üniversite mezunlarının yeniden bir hazırlık programına katılmak zorunda bırakılmasını eleştiriyor.

Ek eleme aşamaları, hazırlık eğitiminin koşulları ve sözleşmeli istihdam modeli de tartışmalar arasında yer alıyor.

2026 MEB-AGS sonuçlarında ortaya çıkan puan hesaplama hatası ise öğretmen adaylarının geleceğini doğrudan ilgilendiren merkezi sınavların güvenilirliği konusunu yeniden gündeme taşıdı.

MEB-AGS'yi kazananlar doğrudan öğretmen olarak atanacak mı?

Hayır. MEB-AGS'de başarılı olmak, doğrudan öğretmen olarak atanmak anlamına gelmiyor.

Adayların sınav sonuçlarına göre Millî Eğitim Akademisine kabul edilmesi, hazırlık eğitimini başarıyla tamamlaması ve ilgili atama koşullarını karşılaması gerekiyor.

Bu nedenle öğretmen adaylarının mesleğe girişinde yalnızca sınav puanı değil, Akademiye ayrılan kontenjanlar ve hazırlık eğitiminin sonuçları da belirleyici oluyor.