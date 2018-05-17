470 bin öğrenci açık havada ders yaptı

17 Mayıs 2018

Aktif Yaşam Derneği'nin düzenlediği OMO'nun destek verdiği Okul Dışarıda Günü'ne, Türkiye'nin dört bir yanındaki 3 binden fazla okuldan 470 bini aşkın öğrenci katıldı.

Etkinlik, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildi. Okul Dışarıda Günü'nün web sitesi olan okuldisaridagunu.org adresine kayıt yaptıran öğretmenler, eğitim içeriklerinden yararlanarak dersleri bir günlüğüne açık havaya taşıdı.

Okul Dışarıda Günü'ne Türkiye'nin dört bir yanındaki 3 binden fazla okuldan 470 bini aşkın çocuk katıldı. Etkinlik, katılımcı okullardan İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Dr. Natuk Birkan İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Çocuk Gelişimi ve Erken Çocukluk Eğitimcisi ve Uluslararası Oyun Derneği (IPA) Türkiye Temsilcisi kimliğiyle tanınan Okul Dışarıda Günü Sözcüsü Prof. Dr. Belma Tuğrul, Aktif Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Şule Serter, OMO markası adına Unilever Türkiye Çamaşır Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörü Handem Çelenkler ve ev sahibi olarak İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren de katıldı.

Öğrenciler, Türkçe-İngilizce, matematik, fen ve teknoloji, görsel sanatlar ve aktif oyunlar istasyonlarında birbirinden farklı oyunlar ile açık havada öğrenme deneyimini yaşadı.

"Erkeklerin yüzde 94'ü, kızların ise yüzde 85'i önerilen adım sayılarını geçemiyor"

Etkinlikte konuşan Aktif Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Şule Serter, Türkiye'de ilköğretim öğrencilerinin günlük aktivite seviyelerinin, önerilen sürelerin çok altında kaldığını ve erkeklerin yüzde 94'ünün, kızların ise yüzde 85'inin önerilen günlük adım sayılarını geçemediğini söyledi.

Serter, şunları kaydetti:

"2008 yılından bu yana toplumda aktif yaşam tarzını yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Bu anlamda açık havada deneyimleyerek öğrenmenin getirilerine dikkat çekmeyi hedefleyen, 2012 yılında İngiltere'de doğan ve 2016 yılında Project Dirt'ün katkılarıyla tüm dünyaya yayılarak 2,5 milyondan fazla çocuğun hayatına dokunan Okul Dışarıda Günü, bu hedefimizle birebir örtüşüyordu. Ne mutlu ki Okul Dışarıda Günü'nü Türkiye'deki çocuklarla buluşturduğumuz ilk yıl için belirlediğimiz 200 bin öğrenci hedefini aştık ve 470 bini aşkın çocuğa ulaşarak derslerini açık havaya taşımayı başardık. Birbirini tamamlayan sınıf dersleri ve açık havada deneyimleyerek öğrenmenin sadece bugünle sınırlı kalmamasını ve tüm yıla yayılmasını umuyoruz."

"Açık havada eğitim öğrencilerin başarısını yüzde 72 oranında artırıyor"

Okul Dışarıda Günü Sözcüsü Prof. Dr. Belma Tuğrul da çocukların düzen kavramını anlamaları açısından okulun önemine dikkat çekerek, açık havanın pek çok öğrenme fırsatı ile dolu olduğunu söyledi.

Tuğrul, "Yapılan araştırmalar, sınıf eğitiminin açık hava ile desteklenmesinin matematikten fen bilimlerine kadar tüm derslerde öğrencilerin başarısını yüzde 72 artırdığını gösteriyor. Çünkü dışarıda zaman geçirmek çocukların yaratıcılıklarını besliyor, sorun çözme yeteneklerini geliştiriyor, duygusal ve entelektüel gelişimlerini destekliyor." dedi.

Açık havanın uyarıcılar yönünden kapalı alanlardan daha zengin ve çocuklara ilk elden öğrenme fırsatı sunduğunu ifade eden Tuğrul, "Çocuklar bilinmezlerle dolu bu dünyada sayısız olasılık arasında keşfe çıkar. Açık havada öğrenme deneyimi yalnızca akademik başarı için değil, obezite, depresyon, stres gibi rahatsızlıkların azaltılması için de çok değerli. Çocuklar açık havada çevrelerine karşı daha duyarlı davranmayı öğrenir, öz benliklerini keşfeder." diye konuştu.

"Türkiye'de çocuklar dışarıda günde bir saatten daha az zaman geçiriyor"

Unilever Çamaşır Bakım Kategorisinden Sorumlu Pazarlama Direktörü Handem Çelenkler ise OMO'nun nihai hedefleriyle birebir örtüşen Okul Dışarıda Günü'nü desteklemekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"15 yılı aşkın süredir 'Kirlenmek Güzeldir' çatısı altında anne ve babalara çocuk gelişiminde keşfetmeye ve gerçek deneyimlere yer vermeleri için ilham vermeyi amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız araştırmalarda, Türkiye'de çocukların dışarıda günde bir saatten daha az zaman geçirdiklerini, her 7 çocuktan birinin ise dışarıda hiç oyun oynamadığını gördük. Bu verilerle yüzleşince dengeli oyunun önemi bizim için daha da fazla anlam kazandı. Bu sebeple son yıllarda gerçekleştirdiğimiz projelerde çocukların fiziksel açıdan daha aktif olarak oyun oynadıklarında kazanacakları değerlerin altını çiziyoruz. Geçtiğimiz yıl #anıbiriktir kampanyamız ile ailelerin çocuklarıyla birlikte geçirdikleri küçük anların bile unutulmaz anılara dönüşeceğini söyleyerek anne ve babaları çocuklarıyla beraber daha fazla anı biriktirmeye çağırdık.

Bu yıl da aynı kampanyaya 'Çocukla Çocuk Ol' diyerek devam ettik ve çocuklarla geçirilen zamanın anne ve babalara getireceği kazanımları vurguladık. Okullar da çocukların hayatında aileleri kadar önemli. Ebeveynler kadar öğretmenleri de çocukların fiziksel olarak daha aktif bir yaşam sürmelerine destek olmaya davet ediyoruz. Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz ve çocukları açık havada keşfetmeye çağırdığımız onlarca proje arasına tüm dünyada destek verdiğimiz Okul Dışarıda Günü’nü eklemekten gerçekten çok mutluyuz."

"Oyun, çocukların kişilik gelişimine de etki ediyor"

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine yönelik eğitim fırsatları sunan, her bireyin farklı yetenekleri, hayalleri ve kapasitesi olduğuna inanan ve yatırımlarını buna yönelik olarak gerçekleştiren bir eğitim kurumu olarak, böyle önemli bir projede yer almaktan ve ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını dile getirdi.

Özeren, oyunun, çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağladığı kadar hayal dünyasına, yaratıcılığına ve kişilik gelişimine de etki ettiğini vurguladı.

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları kampüslerinin de projenin mesajlarıyla uyumlu olarak, öğrencilerin doğanın içinde, oyun oynayarak, yaşayarak ve uygulayarak öğrenmelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlandığını belirten Özeren, "Öğrencilerimiz, dilerlerse açık havada dilerse okul içinde oluşturulan oyun alanlarında oynayarak öğrenme süreçlerini geliştirmektedir. Okullarımızda, modern dersliklerde verilen nitelikli eğitimi tamamlamak ve akademik başarıyı desteklemek için sanatı ve sporu da öğrencilerimize eş değer oranda sunmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Önceliklerinin öğrencilerinin mutluluğu olduğunu ifade eden Özeren, "Biz onları mutlu bireyler olarak yetiştirmeyi temel prensip olarak görüyoruz. Hayallerinin peşinden giden, bunun için çaba harcayan, çalışan, kaybetmeyi bilen, kaybederek kazanmayı öğrenen bireyler yetiştirmeyi öncelikli görüyoruz." dedi.

Kaynak: AA