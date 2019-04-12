5. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi başladı

12 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - BUÜ’nün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediği 5. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi, Görükle Merkez Kampüsü’nde iki gün boyunca devam edecek. Kongrede; Türkiye, Bulgaristan, Bangladeş, Makedonya, Kosova, Afganistan, Rusya, Kırgızistan, ABD, Azerbaycan, Bosna Hersek, İran ve Kazakistan’dan gelen konuşmacılar 25 oturumda 114 sunum yapacak. Dünya ekonomisinin genel görünümü ve çözüm önerilerinin ele alınacağı kongrenin açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa’nın ihracat noktasında ekonomiye en büyük katma değeri sağlayan kentlerden birisi olduğunu vurguladı. Üniversitenin de bu noktada düşünce ve teknoloji üreten önemli reformlara imza attığını kaydeden Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay; “Eğitim kalitemizi yükseltecek reformları hayata geçirirken, örgün eğitimdeki öğrenci sayımızı optimum rakamlara çekerek, akademik kalitemizi çok daha yukarıya taşıyacak adımlar atıyoruz. Fakülte ve meslek yüksekokullarımıza 12 yeni laboratuvar kazandırırken, Prof. Dr. Fuat Sezgin merkez kütüphanemize yaptığımız yatırımlarla 2015 yılında 580 bin olan ziyaret sayısını, 2018’de 815 bin seviyesine yükselttik. Bilimsel projelere öz kaynaklarımızın yanı sıra sağladığımız fonlarla verdiğimiz destek miktarı son 4 yılda 70 milyon TL’ye yaklaştı. Kamu-üniversite-sanayi işbirliği modelini slogandan kurtarıp gerçeğe dönüştürdük. Göreve geldiğimizde yıllık 100 olan sanayi kuruluşları ile yürüttüğümüz proje sayımız 250’ye ulaştı” dedi.

Makedonya’dan bilimsel işbirliği çağrısı

Makedonya’da eğitim faaliyetlerine devam eden Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca ise gerçekleştirilen kongrenin ortakları arasında yer almaktan dolayı büyük bir onur duyduklarını vurguladı. Türkiye’de eğitim veren çok sayıda üniversite ile işbirliği gerçekleştirdiklerini aktaran Rektör Prof. Dr. Fadıl Hoca, bilimsel ve akademik tüm projelerde ortak çalışmaya hazır olduklarının altını çizdi.