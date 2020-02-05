7. Eğitim Teknolojileri Zirvesi için geri sayım başladı

05 Şubat 2020

7 Mart 2020’de İstanbul'da 7. kez gerçekleşecek olan Eğitim Teknolojileri Zirvesi; eğitim, teknoloji, medya ve iş dünyasını her sene olduğu gibi yine bir araya getirecek. Tüm bu paydaşları bir araya getirmesiyle ve zengin içeriğiyle Türkiye’de alanında ilk ve tek olan zirve, multidisipliner bir yaklaşımla katılımcılara kendilerini geliştirecekleri bir öğrenme ve deneyim ortamı sunuyor.

Sürpriz açılış şovlarına her sene yer veren zirve, bu sene de kapılarını ünlü komedyen Kaan Sekban'ın gösterisi ile açacak. Bu yılki sloganı “Sürdürülebilir İnovasyon” olan zirvenin ana konuşmacısı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'da başkanlık yaptığı dönemde oluşturulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine öncülük eden UNESCO eski Genel Direktörü Irina Bokova. Aynı zamanda eğitim ve teknoloji alanında çalışmalar yapan 100 değerli konuşmacı, sunuculuğunu ünlü radyocu Geveze’nin yapacağı etkinlikte yer alacak. Birçok sunum, panel ve atölyenin yer aldığı zirvede katılımcılar, teknolojinin önde gelen firmaları ve öncü kurumlar tarafından oluşturulan deneyim alanlarında kendilerini geliştirme imkanı bulacaklar.

Eğitim Teknolojileri Zirvesi Koordinatörü Işıl Boy Ergül; teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte karmaşıklaşan ve hızlanan hayatın getirdiği gerçek ve gerçek olmayanın ayırt edilmesinin zor olduğu, duygusal tepkilerin rasyonel düşüncenin önüne geçtiği bir gerçek sonrası (post-truth) çağda bilimin konuşulacağını belirtirken, zirve programında yer alacak konuların bazılarını şu başlıklar altında açıkladı:



Yapay zeka, geleceğin teknolojilerine bakış, kodlama, robotik, stem, sanal ve artırılmış gerçeklik, kurumsal dünyada eğitim teknolojileri, uzaktan öğrenme, kuantum öğrenme, eğitsel veri madenciliği, branşlara yönelik teknoloji entegrasyonu, dijital vatandaşlık ve yeni medya fırsatları."