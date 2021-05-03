Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, çeşitli bölümlerde istihdam edilmek üzere 31 öğretim üyesi alacağını açıkladı.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alımı yapılacak.