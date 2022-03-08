ABD’deki robotik yarışmasında Türkiye’yi SEV Amerikan Koleji temsil edecek

Dünyanın en büyük STEM yarışmalarından First Robotics Regional (FRC), bu yıl İzmir Fuar alanında gerçekleşti.

İzmir’in ilk kez ev sahipliği yaptığı FIRST Robotics Competition (FRC) İzmir Bölgesel Yarışları’nda 50 farklı takım yarıştı.

20’den fazla ödülün verildiği yarışmaya, Sağlık ve Eğitim Vakfı’na (SEV) bağlı SEV Amerikan Koleji (SAC), Üsküdar Amerikan Lisesi (UAA) ve İzmir Amerikan Koleji (ACI) de üç takımla katıldı.

ABD’de Türkiye’yi temsil edecekler

İzmir’deki yarışmada, SEV Okullarının UAA TigerRobotic, ACI ACI_35 ve SAC XSharc takımları yarıştı. Liselerarası robotik yarışmasında SAC-X-Sharc takımı, Türkiye’yi ABD’de temsil etme hakkı kazandı.

SAC öğrencileri, sezon yarışmasında ilk gün verilen (ilk 15 saniye otonom çalışma, kargo atışları ve tırmanma) görevleri en iyi şekilde yerine getirerek 1. sırada tamamladı.

İkinci gün Final karşılaşmalarından sonra kurmuş oldukları ittifak ile ‘2022 Winner’ ve ‘2022 Otonom’ ödüllerini kazanarak Nisan ayında Houston’da yapılacak Dünya Finallerine katılma hakkı elde etti.

İzmir Amerikan Koleji’nin ACI_35 takımı da güncel hedeflerini tanımlayan, yönetmek ve başarmak için kapsamlı iş planı geliştiren ve girişimcilik ruhu taşıyan takımlara verilen Girişimcilik Ödülü’ne layık görüldü. Üsküdar Amerikan Lisesi Tigers Robotic takımı ise çeyrek finale kadar yükselmeyi başardı.