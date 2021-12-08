Açık Lise online sınav girişi nasıl yapılır? İşte AÖL sınav tarihleri

AÖL sınavları 4 Aralık'ta başladı. Lise eğitimini AÖL üzerinden tamamlamak isteyen öğrenciler bu süreçte sınavlara katılarak 1. dönem sınavlarını tamamlayabilecekler. AÖL sınavları için belirlenen tarih ise 10 Aralık 2021 tarihinde tamamlanacak.

Öğrenciler AÖL sınav tarihleri süresince Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi'ne giriş yaparak sınavlara katılabilecekler.

Sınavlarda öğrenciler bir dersin sınavını bitirdikten sonra, hemen diğer derslerin sınavları girmek zorunda olmayacak. Öğrenciler sınav takvimi süresince istediği zaman istediği dersin sınavına girebilecek.

Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.