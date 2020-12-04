Açık öğretim sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı açıköğretimde eğitimine devam eden öğrencileri ilgilendiren açıklamasında 5-6 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek ortaöğretim ve lise açıköğretim sınavlarının ertelendiğini duyurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen açıköğretim sınavlarının ileri bir tarihte gerçekleştirileceği ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır."