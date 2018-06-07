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Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim bahar dönem sonu sınav sonuçları belli oldu.

Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin bahar dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.

AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerinin, 2017-2018 öğretim yılı bahar dönem sonu sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek.

Kaynak: AA

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