ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
22 °C

Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 18 Nisan ile 7 Mayıs tarihleri arasında yapılan 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.

Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Anadolu Üniversitesinden (AÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını tedbirleri kapsamında 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde internet üzerinden yapılan Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi dönem sonu sınavı sonuçları belli oldu.

Öğrenciler sınav sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden erişebilecek.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap