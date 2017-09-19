Air Transport Management Yüksek Lisans programı başvuruları başladı

19 Eylül 2017

Havacılığın gelişimine yön verecek profesyonelleri yetiştirmek amacıyla İbn Haldun Üniversitesi ile yürütülen, Türk Hava Yolları (THY) Havacılık Akademisi’nin koordine edeceği "Air Transport Management Yüksek Lisans Programı" için başvuru süreci başladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, havacılık dünyasında fark yaratacak, lider ve nitelikli yöneticiler yetiştirmek için önemli bir fikir hayata geçiriliyor.

Bayrak taşıyıcının, havacılığın gelişimine yön verecek profesyonelleri yetiştirmek amacıyla İbn Haldun Üniversitesi ile yürüteceği ve THY Havacılık Akademisi’nin koordine edeceği tezli ve tezsiz yüksek lisans programı için başvuru sürecine girildi.

Sponsorluğunu "Airbus’un üstlendiği yüksek lisans programında, Massachusetts Institute of Technology, Cranfield Üniversitesi ve British Columbia Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinin tecrübeli eğitmenleri ders verecek. Toplam 18 ay sürecek dersler THY Akademisi yerleşkesinde yapılacak.

Bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek program; derslerin içeriği, uygulanış şekli ve eğitimcileri ile havacılık dünyasına iz bırakmak isteyenlere benzersiz bir fırsat sunuyor.

Akademik program boyunca havacılık ve uzay sanayi alanında bilgi ve becerilerle donatılacak öğrenciler havayolu yönetiminin temelleri, havacılık ekonomisi, finans, havacılık hukuku, pazarlama, mevzuata uygunluk gibi havacılığın hemen her alanına hitap eden güncel içerikli dersler alacak.

Havalimanı planlaması ve yönetimi ile hava taşımacılığı sözleşmeleri gibi konular da modüler olarak seçme imkanı ile öğrencilere sunulacak.

Kaynak: AA