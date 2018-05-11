Akademik yönetimde ‘inovasyonla kalite güncellemesi’ tartışıldı

11 Mayıs 2018

Bu yıl motto olarak ‘İnovasyon DNA’mızda var!’ diyen Macmillan Education ile DÜNYA Education, yönetim ve inovasyonu Türkiye ve Kıbrıs’tan 55 üniversiteden 80 akademisyen ve yöneticinin katıldığı bir forumla masaya yatırdı. Kıbrıs’ta gerçekleştirilen ‘University Forum’un (Üniversite Forumu) teması ‘Management & Innovation’ (yönetim ve yenilik) oldu. Forumda, kalite bilincinin oluşturulması, kurum içinde birlikte çalışma ve takım oyunu, çatışma, çatışmanın sebepleri ve çatışma yönetimi, yönetici olmak, yönetici rolünün anlaşılması ve farklı yönlerinin ele alınması, liderlik teorisinin incelenmesi gibi konular ele alındı.

Eğitim geliştirme kursları yazan ve öğretmen gelişimiyle ilgili seminer ve workshoplar düzenleyen Martyn Clarke, kurumlarda kalite güvencesinin nasıl meydana getirilip devam ettirilebileceğine dair sunum gerçekleştirdi.

DÜNYA Education Eğitim ve Pazarlamadan Sorumlu Direktör Yardımcısı Bahar Doğan, Macmillan Education ve DÜNYA Education tarafından düzenlenen ve Nile –ELT’den Martyn Clarke tarafından verilen Management & Innovation adlı eğitimde üniversite hocalarının, akademisyenlerin, yöneticilerin yönetim becerileri konusundaki bilgi ve becerilerinin yenilenmesi ve güncellenmesinin hedefl endiğini kaydetti.

Dijital ürünlerin eğitimi de verildi

Forum ile DÜNYA Education ve Macmillan Education’ın işbirliğinin tanınmasının hedefl endiğini belirten DÜNYA Education Üniversite Yöneticisi Haluk Ersun Tümer, “Katılımcılar üniversitelerin İngilizce hazırlık birimlerinin başkanları, koordinatörleri veya yabancı diller yüksekokul müdürlerinden oluşuyor” dedi. Macmillan Yayınevi’nin 175. yıl kutlaması yaptığını da vurgulayan Tümer, “Yöneticilerimizin okullarında nasıl bir yönetim sergilediği, çalışma arkadaşlarıyla nasıl geçindiği, yönetim şemasıyla ilgili değişiklik yapacakları zaman nelere dikkat ettiği hususlar dile getirildi. Etkinlikte Macmillan Yayınevi’nin dijital ürünleri hakkında da ayrıca eğitim verildi” diye konuştu.

DÜNYA Education Satıştan ve Lojistikten Sorumlu Direktör Yardımcısı A. Hamit Atıcı ise, “Eğitimde yeni eğilim ve anlayışları takip etmede ve bunlara göre ürün ve hizmetlerimizi güncellemede hatrı sayılır bir başarı geçmişine sahibiz. Kıbrıs’taki bu birlikteliğimiz bu başarının en güzel örneklerinden bir tanesi. Bizim için hayatın kendisi daima yeniliklere açık olmak demek, daima daha iyiye ve daha mükemmele doğru aralıksız yol almak, mesafe kat etmek demek” ifadelerini kullandı.

İyi iletişim motivasyonu artırıyor

Macmillan Education Güney Avrupa Direktörü Erdem Hacıfazlıoğlu, “Macmillan Yayınları’nın 175’inci kuruluş yıldönümünü kutladığımız bu yılki mottomuz ‘İnovasyon DNA’mızda var!’ Macmillan’ı bu günlere eriştiren en büyük faktörlerden biri şüphesiz daima yenilikçi, daima daha ileriye gitmeyi hedefl eyen bakış açısı ve anlayış. Her yıl yepyeni eğilim, metot ve hizmetlerle öğretmenlerimizi buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlamda teknolojiyi de oldukça yoğun kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

Macmillan Education Kilit Okullar Yöneticisi Semih İrfaner Ph.D. ise, “Etkinlik ile yöneticilerin kurum içinde görevlerini yaparken daha etkin olmaları, çalışanlar ile daha iyi iletişim kurmaları, kurumu daha ileri hedefl ere götürmeleri, onların motivasyonunu artırmak gibi faydaları sağlaması hedefl endi” dedi.