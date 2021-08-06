AKEV'den evi yanan ailelerin çocuklarına burs

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü, orman yangınlarında mağdur olan ailelerin çocuklarına, meslek yüksek okulu tercihlerinde yüzde 100 burs vereceğini duyurdu.

Konuya ilişkin Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, "Ülkemizin çeşitli bölgelerindeki orman yangınları hiç şüphesiz bütün Türkiye’yi üzüntüye boğmuştur. Üniversitemiz yönetimi de bu durumdan mağdur olan vatandaşlarımızın sıkıntılarını giderebilmek adına bazı kararlar almıştır.” ifadelerine yer verildi.

Lojman ve konukevleri ücretsiz kullanılabilecek

Antalya’daki orman yangınlarından zarar gören ve bu sebeple barınma ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlara üniversiteye ait lojman ve konukevlerinin bir ay boyunca ücretsiz kullanabileceğinin kaydedildiği açıklamada, “Yine ikamet ettikleri evleri orman yangınları sebebiyle kullanılmaz hale gelen Antalya’da yerleşik vatandaşlarımızın çocukları, 2021-2022 Akademik yılında geçerli olmak kaydıyla Meslek Yüksekokulu bölümlerimizden birini tercih etmeleri halinde yüzde 100 burslu olarak eğitim-öğretim imkanı sağlayabilecektir." denildi.