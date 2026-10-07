ALES başvuruları başladı! ALES başvuruları hangi gün bitiyor? ALES başvuruları ne zaman sonlanacak? ALES'e nasıl başvurulur?

ALES başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/3) başvuruları başladı.
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ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 29 Kasım'da uygulanacak sınava başvurular 15 Ekim'e kadar sürecek.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA