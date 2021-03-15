ALES başvuruları ne zaman bitecek?

ALES başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. 2021 ALES/1 için yapılacak başvuru işlemleri 22 Mart 2021 tarihine kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde devam edecek ve adaylar bu süreçte başvuru işlemlerini ve sınav ödemelerini yapabilecek.

2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak sınav için 145 lira olan başvuru ücreti ÖSYM Ödeme sayfasından ya da kılavuzda belirtilen bankaların ATM, mobil uygulama ve internet bankacılığı servislerinden yatırılabilecek. Sınav ücretini ödemeyen adayların başvuruları ise geçersiz sayılacak.

Yine sınava giren adaylardan HES kodu istenecek ve HES kodu bilgisini girmeyen adaylar başvuru işlemlerini tamamlayamayacak. HES kodu bilgisi Hayat Eve Sığar uygulamasından alınabilecek.

ÖSYM'den 2021 ALES/1 açıklaması

ÖSYM, 12 Mart'ta yayımladığı duyuru ile ALES başvurularının başladığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) 02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 12 – 22 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."