ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES sınav ücreti ne kadar?

ALES başvuru süreci 21 Şubat itibariyle başlayacak. ÖSYM tarafından yapılacak merkezi sınava katılmak isteyenler başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte sürece dair detayları araştırmaya başlarken, en çok yanıt aranan soruların başında, ALES başvurusu nasıl yapılır, geliyor. İlkbahar dönemi ALES başvuru işlemleri 3 Mart'a kadar devam ederken, sınav ise 17 Nisan 2022 tarihinde yapılacak.

ALES başvurusu nasıl yapılır?

ALES başvuru ÖSYM AİS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Adaylar sisteme T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapabilmektedir. Ayrıca alternatif olarak sisteme e-Devlet üzerinden kayıt olup giriş yapılmaktadır.

ÖSYM AİS'e giriş yapılmasının ardından ekranın sol tarafından yer alan bölümde "Başvuru Sürecindekiler" butonu ile başvuru süreci devam eden sınavlara ulaşılabilmektedir. Buradan 2022-ALES seçeneğine tıklayarak başvuru işlemine geçilir.

Başvuru sürecinde pandemi koşulları nedeniyle adaylardan HES kodu talep edilmektedir. HES kodu sistemde kayıtlı olmayan adaylar sınavlara başvuru yapamamaktadır.

ALES başvuru ücreti ne kadar?

ALES başvuru ücreti henüz açıklanmazken, adaylar son ALES için katılım bedeli olarak 145 lira ödeme yapmıştı. Ancak bu ALES başvuru ücretinin artması bekleniyor.

ALES nedir?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.