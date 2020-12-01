ALES ertelendi mi?

Yeni koronavirüs tedbirleri ile sokağa çıkma kısıtlamalarının kapsamının genişletilmesi ve ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın açık öğretim lise ve ortaöğretim sınavlarını ileri bir tarihe kadar ertelediğini açıklamasının ardından hafta sonunda ALES'e girecek adaylar ALES'in ertelenip ertelenmediğine yanıt aramaya başladı.

Yayımlanan tedbirler kapsamında ALES ertelenmedi. 6 Aralık Pazar günü yapılacak sınav süresince sınava katılacak adaylar ve refakatçileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

ÖSYM tarafından yapılacak sınavlar konusunda şu anda bir erteleme söz konusu değil. ÖSYM sınavları 2020 Sınav Takviminde belirtilen tarihlerde yapılmaya devam edecek.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

6 Aralık 2020'de yapılacak ALES'in sonuçları 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar ALES sonuçlarını bu tarihte ÖSYM Sonuç sayfasından ve ÖSYM'nin mobil uygulamasından görüntülenebilecek.