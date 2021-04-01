ALES geç başvuruları başladı

2021 yılının ilk ALES'i için geç başvuru günü geldi. ALES başvuruları 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında tamamlanırken, bu süreçte işlemlerini tamamlayamayan adaylar ALES geç başvuru gününde işlemlerini yapabilecekler.

ALES başvurusu nasıl yapılır?

ALES başvurusu için öncelikle 'ais.osym.gov.tr' adresine gidin ve T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Ardından ekranın sol tarafında yer alan alandan sırasıyla 'Başvuru Sürecindekiler - 2021 ALES/1'i seçin. Bu aşamada başvuru ekranına yönlendirileceksiniz. Burada, 'Kimlik, Adres - İletişim, Eğitim, Sınava İlişkin Bilgiler, Şehit/Gazi Yakınlık, Oturum Seçimi, Sağlık Durumu / Engel, Önizleme ve Onay' adımlarını tamamlayın. Eksik bilgileri doldurarak sınava gireceğiniz bölgeyi seçin.

Tüm bu işlemlerin ardından ise sınav ücretinin ödenmesi gerekiyor.

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde sınav ücreti yatırılabiliyor.