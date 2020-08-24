24 Ağustos 2020

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 16 Ağustos 2020 tarihinde binlerce adayın katılımıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar ALES sonuçları için beklemeye başladı.

ALES ne zaman açıklanıyor?

Lisans eğitiminin ardından eğitimine lisansüstü seviyesinde devam etmek isteyen, gelecekte akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı 2020-ALES/1'in sonuçları ÖSYM 2020 Sınav Takvimi'ne göre 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

Sonuçları ÖSYM duyuracak

ALES sınav sonuçları ÖSYM tarafından adaylarla paylaşılacak. Adaylar belirlenen tarihte kurumun ÖSYM Sonuç sayfasına TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

2020-ALES/2 ne zaman yapılacak?

Sonbahar, yaz ve ilkbahar olmak üzere yılda üç kere gerçekleştirilen ALES'in 2020'deki son sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. 1-12 Kasım 2020 tarihleri arasında başvuruları alınacak sınavın sonuçları ise 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

ALES sonuçları ne kadar süre geçerli?

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavının sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli sayılmaktadır.

Sınava giren adayların, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir. Diğer taraftan Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz, ALES sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmaz.