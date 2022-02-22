ALES ne zaman yapılacak? 2022 ALES tarihleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES), kariyerini akademik personel olarak sürdürmek isteyenlerin katıldıkları sınavdır. ALES sonuçları ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurtdışı lisans üstü eğitime gönderilecek adayların belirlenmesinde kullanılmaktadır. Yılda üç kere yapılan ALES, bahar dönemi, güz dönemi ve yaz dönemi sınavları olarak anılmaktadır.

2022'de yapılacak ALES'in tarihleri şu şekildedir:

2022 ALES / 1: 17 Nisan 2022

2022 ALES / 2: 21 Ağustos 2022

2022 ALES / 3: 20 Kasım 2022

2022 ALES / 1

Yılın ilk sınavının başvuruları 21 Şubat 2022 tarihinde başlayacak ve 3 Mart 2022'de sona erecek. Geç başvuru işlemleri ise 15 Mart 2022'de yapılacak. 17 Nisan 2022 tarihinde yapılacak sınavın sonuçları ise 12 Mayıs 2022'de açıklanacak.

2022 ALES / 2

Yaz döneminde yapılacak yılın ikinci sınavının başvuruları 24 Haziran 2022'de başlayacak ve 4 Temmuz 2022'de sona erecek. Geç başvurular ise 19 Temmuz 2022'de yapılacak. 21 Ağustos 2022'de yapılacak sınavın sonuçları 9 Eylül 2022'de açıklanacak.

2022 ALES / 3

Güz dönemi ALES başvuruları ise 30 Eylül - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında toplanacak. Geç başvurular ise 18 Ekim 2022'de alınacak. 20 Kasım'da yapılacak sınavın sonuçları 9 Aralık 2022'de açıklanacak.