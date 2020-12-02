ALES ne zaman yapılacak? ALES ertelendi mi?

Yeni tedbirler ile sokağa çıkma kısıtlamalarının kapsamının genişletilmesi ve ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın açık öğretim lise ve ortaöğretim sınavlarını ileri bir tarihe kadar ertelediğini açıklamasının ardından hafta sonunda ALES'e girecek adaylar ALES'in ertelenip ertelenmediğine yanıt aramaya başladı.

Yayımlanan koronavirüs tedbirleri kapsamında ALES ertelendi. 6 Aralık Pazar günü yapılması planlanan ALES'in ertelendiği haberini ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün, ÖSYM tarafından yapılacak sınavların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. ÖSYM Başkanı Aygün, "Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek." dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), COVID-19 tedbirleri kapsamında ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını erteledi.