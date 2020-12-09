ALES ne zaman yapılacak?

ALES pandemi nedeniyle ertelendi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 6 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan ALES'in ertelendiğini duyurdu. Pandemi nedeniyle alınan yeni tedbirlerin ardından ALES ertelenirken, sınavın ne zaman yapılacağı ise pandemi koşullarına göre belirlenecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün'den ALES açıklaması

ALES'in ertelendiği bilgisini ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün paylaştı. Prof. Dr. Aygün, "Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek." ifadelerini kullandı.

Hangi sınavlar ertelendi?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), COVID-19 tedbirleri kapsamında ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını erteledi.

ALES nedir?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.