ALES ne zaman yapılacak? İşte 2022 ALES/3 sınav tarihi

ALES/3 için geri sayım başladı. ALES/2, 21 Ağustos'ta gerçekleştirilirken, bu sınava giremeyen adaylar şimdi sıradaki ALES için başvuru yapabilecek. ÖSYM yayımladığı duyuruda 2022 ALES/3 başvurularının başladığını duyurdu.

ALES/3 başvuruları, ÖSYM'nin tüm sınavlarında olduğu gibi yine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek başvurularını tamamlayabilecek.

30 Eylül 2022'de başlayan ALES başvurusu işlemleri 10 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59'da tamamlanacak. Başvuru sürecinde adaylar ÖSYM'nin yayımladığı ALES kılavuzunda faydalanabilecek. Adaylar başvurularının gerçekleşebilmesi için sınav ücreti olan 185 TL'yi ÖSYM Ödeme sayfasından ya da kılavuzda belirtilen bankalar üzerinden yatıracak.

2022 ALES/3, ÖSYM Sınav Takvimine göre 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 9 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

ALES nedir?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

> yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

> ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

> yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.