ALES sınav giriş belgeleri yayımlandı, sınav yerleri belli oldu

Ertelenen ALES için geri sayım başladı. 21 Şubat'ta yapılması planlanan sınav öncesinde ÖSYM, ALES sınav giriş belgelerini internet sitesinden adayların erişimine açtı. Sınav için başvuruda bulunan adaylar belgelerin yayımlanması ile ALLES sınav yerlerini öğrenme fırsatı buldu.

Adaylar ALES sınav giriş belgesini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi sayfasından T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak görüntüleyebilecek, çıktısını alabilecek. Bu belgeyi bulundurmayan adaylar 21 Şubat 2021 tarihinde yapılacak sınava giremeyecek.

ÖSYM'den ALES açıklaması

ÖSYM, ALES sınav giriş belgelerini açıkladığını internet sitesinden duyurdu. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Şubat 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-ALES/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."

ALES nedir?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

> yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

> ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

> yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.