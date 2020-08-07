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ALES sınav giriş yerleri açıklandı

ALES için geri sayım başlarken, ALES sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından adaylarla paylaşıldı.

ALES sınav giriş yerleri açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ALES öncesinde sınav giriş yerleri ÖSYM'nin internet sitesinden adaylarla paylaşıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre; 16 Ağustos'ta uygulanacak 2020-ALES/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

2020-ALES/1 adayları, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Bahar dönemi ALES sonuçları 16 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.

Güz dönemi ALES başvuruları ise 1-12 Ekim 2020 tarihleri gerçekleştirilecek. Geç başvurular ise 4 Kasım 2020 tarihinde yapılacak. Güz dönemi sınavı 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek ve 7 Ocak 2021 tarihinde Güz dönemi ALES sonuçları adaylarla paylaşılacak.

Sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre; adaylar ALES sonuçları 5 yıl boyunca kullanabilecek.

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