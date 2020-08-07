ALES sınav giriş yerleri açıklandı
ALES için geri sayım başlarken, ALES sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından adaylarla paylaşıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ALES öncesinde sınav giriş yerleri ÖSYM'nin internet sitesinden adaylarla paylaşıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre; 16 Ağustos'ta uygulanacak 2020-ALES/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
2020-ALES/1 adayları, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Bahar dönemi ALES sonuçları 16 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.
Güz dönemi ALES başvuruları ise 1-12 Ekim 2020 tarihleri gerçekleştirilecek. Geç başvurular ise 4 Kasım 2020 tarihinde yapılacak. Güz dönemi sınavı 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek ve 7 Ocak 2021 tarihinde Güz dönemi ALES sonuçları adaylarla paylaşılacak.
Sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre; adaylar ALES sonuçları 5 yıl boyunca kullanabilecek.