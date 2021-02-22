ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 21 Şubat 2021 Pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirildi. Başvuruda bulunan adayların katılımıyla gerçekleştirilen sınavın ardından ALES soruları adaylarla paylaşıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21 Şubat 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 22 Şubat 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz."

ALES sorularının paylaşılmasının ardından adaylar ALES sonuçları için bekleyişe geçerken, bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı. Adaylar ALES sonuçlarını açıklandığı andan itibaren "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

ALES sınav sonuçlarının mart ayının ilk haftasında açıklanacağı düşünülüyor.