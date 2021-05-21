ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 Mayıs 2021'de Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nı (2021-ALES/1) gerçekleştirdi. Sınavın ardından adaylar ALES sonuçları için beklemeye başladı. ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı daha önce ÖSYM tarafından açıklanan sınav takviminde paylaşıldı.

Sene başında yayımlanan 2021 ÖSYM Sınav Takvimine göre, ALES sonuçları 27 Mayıs 2021 tarihinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ÖSYM AİS) T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile öğrenilebilecek.

ALES soruları ve cevapları adaylarla paylaşıldı

Sınavın ardından ALES sonuçları için bekleyen adaylarla, ALES soruları ve cevapları paylaşıldı. 10 gün süreyle erişime açılan ALES soruları ÖSYM AİS'ten erişime açıldı.

ALES nedir?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

> yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

> ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

> yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.