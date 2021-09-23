ALES sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM tarih verdi

19 Eylül'de yapılan sınavın ardından adaylar, "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu yılın ikinci oturumuna giren adaylar, sınavın ardından ALES sonuçları için bekleyişe geçerken, ÖSYM ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sınav takviminde duyurdu.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 sınav takvimine göre ALES sonuçları 14 Ekim'de ÖSYM Sonuç sayfasından adaylarla paylaşılacak. Adaylar sonuçlar açıklandığı anda T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Ayrıca ÖSYM Mobil uygulamasından da ALES sonuçları öğrenilebilecek.

Sınav soruları erişime açıldı

Sınav sonrasında ÖSYM ALES sorularını adayların erişimine açtı. Cevap anahtarının yüzde 10'luk kısmına erişen adaylar kendilerini değerlendirme fırsatı bulurken, 10 gün boyunca sisteme giriş yapan adaylar soruları inceleyebilecek.

ALES nedir?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.