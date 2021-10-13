ALES sonuçları sonuc.osym.gov.tr'de

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. 19 Eylül 2021 tarihinde uygulanan sınavın ardından ALES sonuçları ÖSYM Sonuç sayfasından erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM Sonuç ve ÖSYM Mobil uygulamasından ALES sonucunu öğrenebiliyor.

Adaylar cevap kağıtlarını inceleyebilecek

ÖSYM, ALES sonuçları dışında 2021-ALES/2 sınav cevap kağıtları ve adayların cevaplarını da erişime açtı. Böylece adaylar sorulara verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebiliyor.

10 gün süreyle erişime açılan cevap kağıtlarına ÖSYM AİS üzerinden ulaşılabilecek. Adayların cevap kağıtlarını incelemek için sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

daylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecekler.