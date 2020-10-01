ALES/2 Başvuru Kılavuzu yayımlandı! ALES başvuruları başladı

01 Ekim 2020

ALES başvuru işlemleri 1 Ekim 2020 itibariyle başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ALES/2 Başvuru Kılavuzu'nu internet sitesinden adaylarla paylaştı. Akademik kariyer hedefleyen adaylar ALES/2 Başvuru Kılavuzu'ndan faydalanarak ALES başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

ÖSYM'den ALES duyurusu

ÖSYM, ALES başvurularının başladığını internet sayfasından duyurdu. Yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2), 06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 01-12 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-ALES Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

ALES sınav başvuru tarihleri açıklandı

Yayımlanan ALES/2 Başvuru Kılavuzu'na göre ALES başvuruları 1-12 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınavın geç başvuruları ise 4 Kasım 2020'de olacak. ÖSYM, ALES'i 6 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirecek.

ALES başvuruları nereden yapılır?

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru işlemlerini yapmadan önce HES kodu almaları gerekmektedir. HES kodunu alan adaylar, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri Sistemi'nden (ÖSYM AİS) başvurularını bireysel olarak gerçekleştirebilir. Ayrıca ÖSYM başvuru merkezlerinden de başvurular yapılabilmektedir.

Sınav ücreti ne kadar?

ALES başvuru işlemlerinin tamamlanabilmesi için sınav ücretinin ödenmesi gerekir. Bu yıl ALES sınav başvuru ücreti 130 Türk Lirasıdır. Bu ücreti belirlenen bankalar aracılığıyla ya da ÖSYM Ödemeler sayfasından ödenebilir.

ALES sınav soruları hangi konulardan çıkacak?

ALES sınavında adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.