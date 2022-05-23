Alpaslan Ceylan: Sadece eğitim veren bir üniversite değiliz

ANKARA - Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Alpaslan Ceylan, Türkiye’nin en önemli eğitim yatırımlarından biri olan üniversitelerinin bölgenin en önemli eğitim kurumlarından biri olması yanında, bunun da ötesine geçerek, tarım, sağlık, teknoloji vb. alanda etkinlikler ve projeler yürüten bir üniversite olduklarını söyledi.

Üniversitenin Türk dünyasını yakınlaştırmayı hedeflediğini hatırlatan ve ücretsiz eğitim yanında öğrenci değişim programı “Orhon Değişim Programı”na da dahil olduğunu vurgulayan Ceylan, “En önemli unsurumuz insana dokunmak. Bu nedenle üniversitemizin sloganını değiştirdik ve 'Bir üniversiteden ötesi' sloganını kullanmaya başladık. Biz sadece eğitim veren bir kurum değil tarımdan, sağlıktan, teknolojiye kadar birçok alanda etkinlik yürüten bir üniversite olma özelliği taşıyoruz." diye konuştu. Tüm Orta Asya, Avrasya ve Türk Cumhuriyetlerini kapsayan bir yaklaşım içinde olduklarını kaydeden Arslan, Türk dünyası vatandaşlık dersini de müfredeta eklediklerini kaydetti.

Tıp fakültesi

Manas Üniversitesinin bu yıl Japonya ve Peru’dan öğrenci kabul etmeye başladığını, 9 ülkeden 10 bin öğrenciye ulaştığını, aralarında Boğaziçi, İstanbul ve İbn Haldun üniversitelerinin de bulunduğu yaklaşık 200 üniversite ile protokolleri bulunduğunu bildiren Alpaslan Ceylan, Manas Tıp Fakültesi’nin açılışıyla yeni bir aşamayı da geçtiklerini belirterek, “Hem Türk dünyasının sağlık ordusuna katkı sağlayabilmek hem de Kırgızistan'ın sağlık ordusunu yetiştirebilmek için 25 yıl önce başlayan bir süreci tamamladık. 2018 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tıp fakültesinin temelini atmıştı. Bunu hayata geçirmek de bize nasip oldu. Kırgızistan'dan gerekli izinleri aldık. YÖK'e müracaat ettik. Bu yıl Türk dünyasından öğrencileri almak istiyoruz” dedi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Vekili Asılbek Kulmirzayev de üniversitenin medya ve haberleşme konusunda Türk dünyasında birçok faaliyet yürüttüğünü kaydetti. “Biz bir yandan gençlerin Türk dünyasını birleştirmesini sağlarken bir yandan da uluslararası rekabetçi sistem içinde Türk dünyasının yerini bulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Manas Üniversitesinden mezun olan bu gençler Türk dünyasının garantisi olacak” dedi.