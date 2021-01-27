Altınmarka Grubu'ndan üniversite öğrencileri için yetenek gelişim programı

Altınmarka Grubu, üniversite öğrencileri için hazırladığı “Çekirdekten Geleceğe” yetenek gelişim programını başlatıyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Altınmarka Grubu'nun “Çekirdekten Geleceğe” yetenek gelişim programı ile mühendislik ve iktisadi idari bilimler fakültelerinde 4. sınıfta veya yüksek lisans programında eğitim hayatına devam eden gençlere, okulda edindikleri teorik bilgileri, gerçek projelerde yer alarak pratikte deneyimleyebilme olanağı sunulduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında, program sayesinde, öğrencilerin bölümleriyle ilgili iş alanlarını yakından tanıyıp kariyer yolculuğunu mezun olmadan önce şekillendirebilecekleri gibi meslek profesyonelleri ile gerçek projelerde çalışma imkânı yakalayarak iş disiplini edinme fırsatı da bulacağı kaydedildi.

“Çekirdekten Geleceğe” yetenek gelişim programına başvurusu kabul edilen gençler; program çerçevesinde Kahve Dünyası Genel Merkezi, Detay Fabrikaları ve Altınmarka Grup Genel Merkezi’nde çalışma imkanı bulacak.

Başarılı bitirme projeleri hayata geçirilecek

Programla ilgili şu bilgiler verildi:

"1 Mart -18 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek “Çekirdekten Geleceğe” yetenek gelişim programına katılan gençler, 1 Mart - 30 Nisan tarihleri arasında programın ilk etabını online, 3 Mayıs - 18 Haziran tarihleri arasındaki ikinci etabını ise yüz yüze tamamlayacak. Yapılan mülakat ve değerlendirmenin ardından programa kabul edilen tüm gençlerin program süresince ücret ve sigorta primleri ödenecek. Ayrıca öğrenciler yol ve yemek gibi yan haklara da sahip olacak. Program sonunda öğrenciler, görev yaptıkları departmandaki mentörleri tarafından verilen bitirme projelerini jüriye sunacak. Bu sayede programa katılan öğrenciler; kurum kültürünü ne kadar içselleştirdiklerini, neler öğrendiklerini, hangi yönlerini geliştirdiklerini gösterme fırsatını yakalayabilecek. Ayrıca beğenilen bitirme projelerinin sahipleri Altınmarkalı olma şansına sahip olacak.Çekirdekten Geleceğe programına katılmak isteyen gençler başvurularını 10 Şubat tarihine kadar www.cekirdektengelecege.com adresinden yapabilecek."

Altınmarka Grubu çatısı altında yer alan Altınmarka Gıda, Kahve Dünyası’nın yanı sıra Detay Çikolata, Detay Kahve, Detay Unlu Mamuller ve Dondurma, Baylan, Alcao ve Altınyapı olmak üzere 6 şirket daha yer alıyor.