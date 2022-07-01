Anadolu Üniversitesi yaz okulu kayıt işlemi sona eriyor
Anadolu Üniversitesi yaz okulu kayıtları için son gün geldi. Eğitimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları 27 Haziran'da başlarken, 1 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.
Eğitimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) devam eden öğrenciler alttan ve üstten derslerini yaz okulunda alabiliyor. Anadolu Üniversitesi yaz okulu duyurusunda başvuru işlemlerinin 27 Haziran'da başladığını belirtirken, işlemler 1 Temmuz Cuma günü saat 23.59'da sona erecek.
Anadolu Üniversitesi yaz okuluna kayıt yenileme yapan ve yapmayan tüm öğrenciler katılabilecek. Öğrenciler Anadolu Üniversitesi Öğrenci Otomasyonu sistemine girerek işlemlerini tamamlayabilecek. Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. Tek sınav üzerinden yapılacak yaz okulunun başarı notuna katkısı ise yüzde 100 olacak.
20 sorudan oluşan yaz okulu sınavında öğrencilere 30 dakika süre tanınacak. Sınavdan en az 35 alan öğrenciler sınavı geçmiş kabul edilecek.
AÖF yaz okulu kayıt ücreti 250 lira, yabancı uyruklu öğrenciler için isebu ücret 500 TL olacak.