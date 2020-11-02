Anadolu Üniversitesi'nden AÖF sınav tarihleri duyurusu

02 Kasım 2020

Üniversite kayıtları sürecinde eğitimi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) sürdürmek üzere kayıt yaptıran öğrencilerin merakla bekledikleri AÖF sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. Böylece öğrencilerin yıl içerisinde girecekleri tüm sınavların tarihleri belli oldu.

AÖF sınav tarihleri açıklandı

Yapılan duyuruya göre, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının güz döneminin ara sınavları 12-13 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak güz dönemi final sınavları ile bu yılın ilk yarısı tamamlanmış olacak.

Bahar dönemi ara sınavları ise 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak. 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak final sınavları ile bu eğitim-öğretim yılı tamamlanacak.

Bu sınavların ardından yaz okuluna kalan öğrenciler 8 Ağustos 2021 tarihinde yaz okulu sınavına girecek.

Sınavlar online olarak yapılacak

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Açıköğretim Sistemi'nde eğitimlerin devam ettiğini hatırlatarak, evinde, iş yerinde olan tüm açıköğretim öğrencilerinin "Evde kal" sloganıyla eğitimden bağını kopartmadan bilgi akışını sürdürdüğünü söyledi.

1 milyondan fazla öğrencisi bulunan Açıköğretim Sistemi'nde 18-19 Nisan'da yapılacak sınavlarının durumunun merak edildiğini belirten Prof. Dr. Çomaklı, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla 3 haftalık bir süreç var. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ki en üst makam Cumhurbaşkanlığı ile diğer birimlerin aldığı kararlar çerçevesinde insanları bir araya getirmeme konusunda hemfikir kaldık. İlgili kurumlarımız ve Senato kararımızla Açıköğretim Sistemi'nin devam ettirilmesi ve yetki alarak bu erteleme yapılacaksa ertelemenin, değilse başka başka bir çözüm yolu varsa bunu aramanın yollarına gittik. Bu doğrultuda Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavlarının 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır."

Prof. Dr. Çomaklı, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi, Açıköğretim Sistemi'ndeki fakülteler, Test Araştırma Birimi, Öğrenim Teknolojileri Araştırma, Geliştirme Birimi gibi birimlerin yetkilileriyle toplantı yaparak sınav süreçlerine ilişkin bütün olasılıkları değerlendirdiklerini ve öğretim süreçlerinin aksamaması bakımından büyük bir sorumluluk alınarak ara sınavların internet ortamında yapılmasına karar verildiğini vurguladı.