Anadolu Vakfı burs başvuruları başlıyor

17 Ağustos 2020

Anadolu Vakfı’nın 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Programı’na başvuru süreci başladı. Vakfın karşılıksız eğitim desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, 1 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında www.anadoluvakfi.org.tr adresinden online olarak başvuruda bulunabilecek.

2013 yılında devreye aldığı ‘web tabanlı burs başvuru sistemi’ ile bursiyerlerin tüm bilgilerini takip eden Anadolu Vakfı, bugüne kadar 450.000’den fazla burs başvurusu aldı.

“Akademik ve sosyal yönden başarılı gençleri destekliyoruz”

Burs programıyla akademik ve sosyal yönden başarılı gençleri desteklediklerini dile getiren Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven, “Gençlere maddi destek vermek için çıktığımız bu yolda aslında kişisel gelişimlerine sağladığımız katkı bizler için büyük önem taşıyor. Gençlerin hayatlarını daha proaktif şekilde kurgulamalarına, hayallerinin farkına varmalarına, ülkemiz ve insanlık için daha etkin, çağdaş bireyler olmalarına olanak sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven

Burs sürecinin, Anadolu Vakfı ile bursiyerler arasında köprü oluşturduğuna dikkat çeken Güven, “Programımız mesleki deneyim paylaşım etkinlikleri ve eğitimlerin yanı sıra yine eğitim, kişilik envanteri gibi araçlar ile desteklenen bir yıllık mentorluk sürecini içeriyor. Bu uygulamalarımızı pandemi sürecinde de dijital ortamda kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Eğitimlerini tamamlayarak hayata atılan mezun bursiyerlerimiz ile ilişkilerimiz devam ediyor. Mezun bursiyerlerimiz, edindikleri deneyimleri yeni bursiyerler ile gerek mentorluk sürecinde gerekse diğer etkinlik ortamlarında paylaşıyor” diye konuştu.