Anıtkabir’i ilk 10 ayda 3 milyon kişi ziyaret etti

Anıtkabir Komutanlığı'nın verilerine göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın da dahil olduğu ekim ayında yarım milyon ziyaretçiye kapılarını açan Anıtkabir, 2022’nin ilk 10 ayında yaklaşık 3 milyon kişiyi ağırladı. 2017 yılında İzmir’de kurulan Hayalime Ortak Ol Derneği (HOOD); öğrencileri, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüleri de Atatürk’ün 84’üncü ölüm yıldönümünde geleneksel hale getirdiği Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirdi.

Ziyaretleri hakkında açıklama yapan Hayalime Ortak Ol Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Atalar, “Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı aydınlanma ışığınıdaha ileriye taşımak adına 2017’de kurduğumuz derneğimizde, çocuklarımıza ve gençlerimize eğitim, spor ve sanatta fırsat eşitliği sağlamak amacıyla çıktığımız bu yolda, 2 binin üzerinde öğrencinin hayatına dokunduk. Hem Köy Okulu Yardım projelerimiz ile ulaştığımız çocuklarımızın hem de dernek bünyesinde yer alan HOOD öğrencilerimizin hayallerine giden yolda, onlara eşlik ettiğimiz için çok mutluyuz. Bugün, HOOD öğrencilerimizle birlikte Atamızın huzuruna çıkmak bizim için gurur verici.” dedi.

"Çağdas¸ bir ülke için eğitim vazgeçilmezdir”

Çağdaş bir ülke için eğitimin vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Atalar, “Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının rehberliğinde, Atatürk bilinciyle yetişen ve Cumhuriyetimizin en büyük emanetçileri olan çocuklarımızın ve gençlerimizin eşit fırsatlara erişebilmelerini sağlamak; dernek olarak en büyük amacımız. Hayallerinin peşinden koşan ve daima çabalamaya devam eden çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman yanında olmak için çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin gelişimlerine destek oluyorlar

En büyük hedeflerinin kısıtlı imkanlara sahip gençlerin hayallerini gerçekles¸tirmelerine yardım etmek olduğunu söyleyen Hayalime Ortak Ol Derneğ'i Genel Müdürü Alper Elbirler ise, şunları kaydetti: “Dernek faaliyetlerimizin amaçlarının ilk sırasında yeterli imkana sahip olmayan ögˆrencilerimizin önündeki engelleri kaldırmak yer alıyor. Bu kapsamda öğrencilere verdiğimiz düzenli bursların yanı sıra sosyal gelis¸im programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti, sosyal aktiviteler gibi birçok alanda destek veriyoruz. Öte yandan farklı sektörlerde bulunan bağlantılarımızın yer aldığı ‘kariyer ağı’ adını verdiğimiz sistem ile öğrencilerimizin ilgilendikleri konularda alanında uzman isimlerle iletişime geçmelerini sağlıyoruz. Bu sayede öğrencilerimizin hem eğitimine hem de kariyer yolculuklarına rehberlik ediyoruz.”

Dernek faaliyetlerinden faydalanan hali hazırda 45 ögrenci bulunuyor

Dernek faaliyetlerinden faydalanan hali hazırda 45 ögˆrencinin bulunduğunun altını çizen Hayalime Ortak Ol Derneği Öğrenci İlişkileri Sorumlusu Seniz Öztorun ise, “Başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere Samsun, Tekirdağ, Antalya, Konya, Bursa, Eskişehir, Erzurum gibi birçok şehirden öğrenciye destek veriyoruz. Böylesine anlamlı bir günde ülkemizin farklı şehirlerinden Ankara’ya gelen öğrencilerimizle beraber Atatürk’ü ziyaret etmekten dolayı çok mutluyuz.” şeklinde konuştu.

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