Ankara Üniversitesi özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında özel yetenek sınavı ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Programı’na, Spor Bilimleri Fakültesi’ne ve Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Anasanat Dalları’na öğrenci alınacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında özel yetenek sınavı ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Programı’na, Spor Bilimleri Fakültesi’ne ve Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Anasanat Dalları’na öğrenci alınacak.
Başvuru tarihleri, başvuru koşulları ve kontenjanlar hakkında ayrıntılı bilgiler http://oidb.ankara.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.