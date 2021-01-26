"Ankara’da uzaktan eğitime ulaşamayan 63 bin çocuk var"

Ankara Sanayi Odası (ASO), TOBB tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik başlatılan tablet dağıtımı projesi kapsamında Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 115 adet klavyeli bilgisayar bağışında bulundu.

Tabletler, ASO Başkanı Nurettin Özdebir tarafından Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar’a teslim edildi.

Pandeminin başta eğitim olmak üzere bir çok alanda değişikliklere yol açtığını belirten ASO Başkanı Nurettin Özdebir, bu dönemde uzaktan eğitimin önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Dezavantajlı ailelerin çocuklarının bundan yeteri kadar istifade edemediğinin altını çizen Özdebir, “Eğitimde fırsat eşitliği tüm çocuklarımızın hakkı. Dar gelirli ailelerimizin çocuklarının gerek bilgisayarlarının, gerekse internet erişiminin olmaması bizleri son derecede üzdü. Buna yönelik bir takım katkı arayışları düşünürken Odalar Birliğimizin bu kampanyası gündeme geldi ve biz de büyük bir memnuniyetle bunun içinde yer aldık. Bugün teslim ettiğimiz klavyeli bu tabletlerin Milli Eğitim Müdürlüğümüz kanalıyla en doğru yerlere ulaştırılacağına inanıyoruz. Tüm çocuklarımıza şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ise Ankara'da maddi yetersizlikten dolayı canlı derslere katılamayan 63 bin civarında öğrenci bulunduğunu bildirdi. Akpınar, ailelerinin gelir durumuna göre derecelendirilen öğrencilere öncelik sıralamasına göre dağıtım yapıldığını aktarırken, “İhtiyaç sahiplerinin sayısını Bakanlığımıza da bildirdik. Eksik olanları da Bakanlığımızın katkılarıyla tamamlayıp çocuklarımızın kayıpları olmaması, derslere katılabilmesi için temin edeceğiz.” diye konuştu.