AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri: İkinci üniversite kayıtları ne zaman bitecek?

Üniversitelerde lisans ve önlisans programlarından mezun olan öğrenciler, ikinci üniversite konusunu araştırıyor. Hayal ettiği bölümde eğitim görmek isteyen, kendini geliştirmek isteyen ya da farklı sebeplerden ikinci üniversiteyi tercih eden çok sayıda öğrenci bulunuyor. Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite programları ile öğrencilere yeni bir üniversite programında daha eğitim görme fırsatı sunuyor.

Kayıtlar devam ediyor

AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri başladı. 23 Ağustos'ta başlayan AÖF ikinci üniversite kayıtları 8 Ekim 2021 tarihine kadar devam ederken, adaylar bu süreçte başvurularını tamamlayabiliyor.

İkinci üniversite kayıtları nereden yapılıyor?

AÖF ikinci üniversite kayıtları "https://aoskayit.anadolu.edu.tr" adresinden yapılıyor. Adaylar e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Burada istenilen bilgilerin doğru olarak doldurulması ve kayıt sürecinin son aşamasında eğitim harcının yatırılması gerekiyor.

AÖF ikinci üniversite bölümleri

AÖF ikinci üniversite önlisans bölümleri şunlardır:

Acil Durum ve Afet Yönetimi, Adalet, Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Dış Ticaret, Emlak Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Ev İdaresi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halka İlişkiler ve Tanıtım, İlahiyat (Arapça), İlahiyat, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme Yönetimi, Kültürel Miras ve Turizm, Laborant ve Veteriner Sağlık, Lojistik, Marka İletişimi, Medya ve İletişim, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Özel Güvenlik ve Koruma, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sosyal Hizmetler, Sosyal Medya Yöneticiliği, Spor Yönetimi, Tarım Teknolojisi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Web Tasarımı ve Kodlama, Yaşlı Bakımı.

AÖF ikinci üniversite lisans bölümleri ise şunlardır:

Felsefe, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sağlık Yönetimi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Yönetim Bilişim Sistemleri.

AÖF ikinci üniversite şartları nelerdir?

1. Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,

a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,

b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,

c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans /lisans programlarından birine,

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.

2. Yukarıdaki koşullarda açık öğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunları, örgün öğretimden açık öğretime ders transferi veya kredi saydırma işlemi yaptıramaz.

3. Örgün öğretimin herhangi bir programına yerleştirilmiş olan adaylar, yukarıdaki koşullara uymak suretiyle, aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açık öğretim programına kayıt yaptırabilirler.

4. ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC’deki üniversitelerde okuyan öğrenciler de yukarıdaki olanaklardan aynen yararlanırlar.

5. Bir yükseköğretim programından mezun olamadan yükseköğretim programından ilişiği kesilen, herhangi bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya açık öğretim programlarında okumakta olanlar yukarıdaki olanaklardan yararlanamazlar.

6. Açık öğretim programlarının herhangi birinde öğrenci iken okumakta olduğu alan dışındaki örgün öğretim programlarından birine yerleştirilen adayların açık öğretimdeki kayıtları silinmez.

7. Bir örgün yükseköğretim programında okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, açık öğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç açık öğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

8. Açık öğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

9. Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar başvurabilirler.