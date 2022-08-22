AÖF kayıt tarihleri başladı! Anadolu Üniversitesi açıköğretim kayıtları nasıl yapılır?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar için süreç başladı. Üniversite kayıtları 22 Ağustos'ta başlarken, binlerce öğrenci kayıt işlemlerini tamamlamak üzere harekete geçti.

Üniversite kayıtlarının başladığı bu dönemde AÖF kayıt tarihleri de başladı. YKS tercih sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne yerleşen öğrenciler, AÖF kayıtlarını kayıt sürecinde yapabilecekler. Elektronik ortamda yapılacak kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak.

AÖF kayıt tarihleri 22 Ağustos günü saat 09.00'da başlarken, kayıt işlemleri 26 Ağustos günü saat 17.00'de sona erecek. Adaylar Açıköğretim kayıtlarını "http://aoskayit.anadolu.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile yapabilecekler.

İkinci üniversite kayıtları ise 17 Ekim 2022'de sona erecek.