AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek?
AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül'de başlarken, ekim ayının ilk haftası boyunca devam edecek. AÖF kayıt yenileme işlemlerinin yanı sıra ikinci üniversite kayıtları da ekim ayının ilk haftası boyunca devam edecek.
Eğitimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) programlarında devam eden öğrenciler, AÖF kayıt yenileme tarihlerini bekliyor. Halihazırda kaydı bulunan öğrenciler bu süreçte AÖF kayıt yenileme işlemlerini yapacak ve eğitimlerine devam edebilecek, sınavlara katılabilecekler.
Kayıt yenileme tarihleri duyuruldu
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, AÖF kayıt yenileme tarihleri 27 Eylül 2021 Pazartesi başladı ve 8 Ekim 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. Bu süreçte AÖF kayıt yenilemenin yanı sıra İktisat ve İşletme okuyan öğrenciler de kayıt yenileyecekler.
İkinci üniversite için kayıtlar sürüyor
Lisans ya da önlisans programlarından mezun olduktan sonra ikinci üniversite okumak isteyenler de Anadolu Üniversitesi'nde yer alan programlardan faydalanabiliyor. 23 Ağustos'ta başlayan ikinci üniversite kayıtları 8 Ekim 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.
YKS ve yatay geçiş kayıtları tamamlandı
YKS sonrası yeni kayıt işlemleri 6-10 Eylül, yatay geçiş öğrencileri için kayıtlar ise 13-17 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Ek yerleştirmeler için kayıtlar ise sürecin ardından duyurulacak.
Devam eden kayıt süreçleri
Anadolu Üniversitesi'nde 22 Eylül'de başlayan DGS kayıtları 28 Eylül tarihinde sona erecek. Sağlık Lisans Tamamlama kayıtları 23 Eylül - 1 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Yatay Geçiş ders ekleme işlemleri ise 4-8 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.