AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
AÖF kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim itibariyle başladı. Yükseköğrenimini dışarıdan tamamlamak isteyen öğrenciler, AÖF kayıt yenileme işlemlerini 16 Ekim'e kadar yapabilecek.
Öğrenimine dışardan devam edecek öğrenciler, AÖF kayıt yenileme işlemine başladı. 5 Ekim 2020'de başlayan AÖF kayıt yenileme işlemleri devam ederken, öğrenciler AÖF kayıt yenileme sürecinde merak ettikleri sorulara yanıt bulmaya çalışıyor.
AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
AÖF kayıt yenileme işlemi yapacak adayların öncelikle ders seçimlerini yapmaları gerekiyor. Seçilen derslerin ardından, o dönem için ne kadar ücret ödenmesi gerektiği ortaya çıkarken, öğrencilerin bu ücretin ödemesini yapmaları gerekiyor. AÖF kayıt yenileme ücretinin ödenmesinin ardından öğrencilerin otomasyondan kayıtlarını kontrol etmeleri gerekiyor. AÖF kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar ders kitaplarına e-Kampüs üzerinden erişebiliyor.
Kayıt yenileme işlemleri öncesinde öğrencinin durumu sistemde 'Pasif' olarak görülmektedir. AÖF kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından AÖF öğrenci durumu 'Aktif' hale dönecektir.